謝和弦前妻Keanna（戴怡軒）去年11月認愛男友「水瓶少爺」，但才過1個多月就悄悄刪光對方相關動態，感情狀態成謎，昨（13）日卻突然PO出一則感性貼文喊話葉璦菱兒子ØZI，還有一張手臂刺上ØZI生日「327」的照片，雙方粉絲看了一頭霧水；而ØZI經紀人今（14）日坦蕩回應，「謝謝Keanna的欣賞」。

Keanna在和謝和弦離婚後，感情狀態一直受關注，前段時間才認愛男友「水瓶少爺」，不久後卻被眼尖網友注意到，已悄悄刪光和他相關的動態或照片；13日Keanna在IG上傳一張手臂刺有「327」的照片，並用露骨的字句表示，「一開始只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂」。

Keanna突然發文提到ØZI，網友一看內容發現兩人關係不單純。(圖/ 摘自Keanna Taiyh IG)

她最後也說文章裡的對象，是一個「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，令眾人驚訝的是，文末她也直接標記葉璦菱兒子ØZI；網友看完都超驚嚇，有人覺得是Keanna的創作文，也有人認為紅頭髮、生日3月27日就是ØZI，紛紛在底下表達看法，「我是不是領悟了什麼不該知道的」、「所以一開始是跑步的朋友，後來女生暈船，男生說抱歉。好淒美的故事」、「為啥ØZI也在故事裡」、「這下精彩了」。

事後Keanna沒有對文章多做解釋，反而發限時動態說，「我在吃藥後不清醒狀態下po了一年前打的文」，疑似在講標記ØZI的那篇文，但仍讓雙方粉絲只能霧裡看花。今日ØZI經紀人也針對此事回應，「ØZI與Keanna是相識的朋友，但沒有特別的私交，謝謝Keanna對ØZI的欣賞」。