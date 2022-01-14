好運來臨時，不僅外在環境有所徵兆，自身也能感應到許多變化。農曆過年快到了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果夢見清晰的美夢、長出吉痣、氣場相合、滿面春風，代表鴻運即將來臨，能過個吉祥如意的好年。

▍1.清晰美夢

如果是鴻運當頭時，會發現自己近期的夢境大多比較清晰，沒有特別離奇古怪的場景，夢醒之後感覺神清氣爽。這表示你不僅身體狀態、睡眠品質變好，同時預示近期運勢即將上升。

▍2.長富貴痣

痣的出現以及顏色變化，都反映此人健康和氣色的變化，甚至預示著人生命運走向。近期如果發現自己長痣，可以確認這顆痣是不是招財的「富貴痣」，說不定能幫你帶來好運。

▍3.氣場相合

運勢低迷的時候，就是感覺事事都不順心，不是今天丟東西，就是明天忘事情，導致辦事阻礙增多，小人橫行，天不逢時。但運氣好的時候，外界的氣場與你自身的氣場相合，所以日子過得順風順水，就算遇見困難，也能迎刃而解，甚至還能獲得貴人的幫助，迅速度過難關。

▍4.滿面春風

人在倒楣的時候，往往氣色黯淡，同時伴隨各種皮膚問題，比如有黑眼圈、長痘痘、臉色不佳等。若發現自己近期皮膚變好了，面色紅潤，富有光澤，精氣神俱佳，整個人有煥然一新之感，就算隨便打扮也能展現出蓬勃陽光的氣息的話，這就預示你要好運臨門，春風得意了。

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