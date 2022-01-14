一名33歲印尼籍漁工去年入境台灣，13日從台中飛抵澎湖，14日經醫院PCR採檢呈陽性，現收治於三總澎湖分院負壓病房，澎湖縣政府已追蹤29名接觸者採檢並要求集中檢疫。

縣府表示，該名印尼籍漁工於去年12月22日從桃園入境，13日檢疫期滿後搭乘17時20分華信AE787從台中飛往澎湖班機，14日應雇主要求至部立澎湖醫院PCR採檢陽性(CT32)。

縣府指出，該名漁工病毒量低，入境澎湖後足跡從澎湖機場至案山宿舍，目前先要求該案至醫院隔離採檢，如果連續呈陰性反應，可解除隔離。

另相關接觸者若同為陰性即可解除隔離，請民眾適度提高警覺不必恐慌。

縣府表示，去年12月16日從高雄入境澎湖的印尼籍漁工案16896，其在結束自我健康管理時採檢陽性(CT37)，但尚未待檢驗結果即搭機至澎湖，案16896病毒量低，隔2日後再次PCR檢測CT值為42.9，縣府在110年12月18日即解除案16896及接觸者的隔離。