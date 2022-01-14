1922新冠肺炎公費疫苗預約平台即將在明日重啟，關貿整理19大Q＆A，讓民眾可以順利預約第3劑疫苗。

Q1：公費疫苗預約平台，預約疫苗追加劑(第3劑)有哪幾種預約管道？

A：提供二種管道：1為疫苗預約平台；2為健保快易通APP。超商、藥局已無法預約，年長者、不便使用電腦或手機之民眾，可攜帶健保卡至各縣市衛生所預約。

Q2：預約追加劑(第3劑)疫苗會收到簡訊通知嗎？

A：平台不會再發送預約簡訊通知，已接種兩劑COVID-19疫苗且滿12週並滿18歲民眾，可至預約平台預約追加劑(第3劑)接種。

Q3：尚未施打第1、2劑者，可以透過公費疫苗預約平台預約嗎？

A：公費疫苗預約平台僅限預約疫苗追加劑(第3劑)，如欲預約接種第1、2劑可逕至各縣市指定／安排合約醫療院所、衛生所接種，或所設置之隨到隨打接種站。

Q4：若第19期已於公費疫苗預約平台預約疫苗追加劑(第3劑)，但因故無法如期前往施打，第20期還可以再預約嗎？

A：如預約後因故無法如期前往施打者，仍可於次期預約。

Q5：已施打第2劑，為什麼查詢資格不符合或未能預約？

A：可能原因如下：1.不符合預約接種資格：疫苗追加劑(第3劑)需間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾。2.接種紀錄未及時更新：請洽詢原接種單位或所在地衛生局／所。

Q6：如查詢資格不符合或未能預約如何處理？

A：接種紀錄皆由接種單位提供至COVID-19公費疫苗預約平台，如個人接種資料欲釐清，請洽詢原接種單位或所轄縣市之衛生局／所。

Q7：請問疫苗追加劑(第3劑)，該如何選擇接種哪個廠牌疫苗較合適？

A：平台開放4種疫苗可供自行選擇，請參考中央流行疫情指揮中心「追加劑接種廠牌建議公告」。

Q8：追加劑(第3劑)預約成功後發現手機門號輸入有誤，如何修改？

A：請點選取消預約後，重新進行預約接種。

Q9：接種追加劑(第3劑)疫苗要帶什麼文件？

A：攜帶健保卡、身分證明文件、疫苗接種記錄卡(小黃卡) 前往接種。

Q10：疫苗接種記錄卡(小黃卡)遺失怎麼辦？

A：洽原接種單位或當地縣市衛生局／所補辦。

Q11：如果不透過公費疫苗預約平台，是否有其他管道可預約追加劑(第3劑)？

請持健保卡、身分證明文件、疫苗接種紀錄卡(小黃卡)逕至各縣市指定／安排合約醫療院所、衛生所或所設置之隨到隨打接種站接種。

Q12：預約接種登記成功，忘記列印預約記錄該怎麼辦？

A：利用簡易查詢功能，輸入身分證號、手機號碼後三碼或民國出生年，即可查詢預約接種紀錄，查詢後可利用列印功能列印預約紀錄，也可使用手機拍照。

Q13：系統可以查詢預約紀錄嗎？

A：可以，可以利用簡易查詢功能，輸入身分證號、手機號碼後三碼或民國出生年，即可查詢最後一次的預約接種記錄。

Q14：為何選擇日期／時段卻出現「額滿」？

A：表示該日期／時段預約人數已額滿，請您改選擇其它日期／時段。

Q15：已預約但發現日期／時段挑選錯誤，可以修改嗎？

A：預約成功後發現日期／時段挑選錯誤，可於預約開放期間內，於系統取消預約後並重新預約。

Q16：何時開放可查詢預約資格？

A：依據中央流行疫情指揮中心公告當期期程，預約時間前一日開放查詢是否符合當期資格。

Q17：資格查詢可查到第幾期的資格？

A：此功能僅限查詢當期是否符合預約資格。

Q18：外籍人士無健保卡如何查詢資格／預約接種？

A：1.外籍人士：居留證或停留證上的統一證號＋護照號碼。2.陸港澳居民／無戶籍國民：統一證號＋入出境許可證號或統一證號＋入國許可文號。

Q19：國人無健保卡如何查詢資格／預約接種？

A：使用身分證號＋戶口名簿上之戶號。