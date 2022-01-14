新竹市政府14日下午收到桃園市政府通報，案17770曾於9日下午到新竹市，經疫調顯示，足跡走訪過南寮漁港直銷中心及波光市集。新竹市府立即啟動應變措施，14日環保局完成兩處場所清潔消毒工作，並自14日下午起至16日暫停營業3天。

竹市衛生局表示，該確診者為居住在桃園市，9日下午3時多前往新竹南寮漁港旅遊並消費，經疫調發現，男子和太太先在波光市集，稍後進入直銷中心一樓進行採買，已匡列攤商20人，進行PCR採檢。