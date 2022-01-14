竹市府公布瓦城廚師足跡！南寮漁港、波光市集都中鏢 急停業3天 18:322022/01/14 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市民眾案17770曾在9日造訪新竹市，足跡為南寮漁港直銷中心及波光市集。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市政府14日下午收到桃園市政府通報，案17770曾於9日下午到新竹市，經疫調顯示，足跡走訪過南寮漁港直銷中心及波光市集。新竹市府立即啟動應變措施，14日環保局完成兩處場所清潔消毒工作，並自14日下午起至16日暫停營業3天。 竹市衛生局表示，該確診者為居住在桃園市，9日下午3時多前往新竹南寮漁港旅遊並消費，經疫調發現，男子和太太先在波光市集，稍後進入直銷中心一樓進行採買，已匡列攤商20人，進行PCR採檢。 台中二手物15日義賣 捐助惠明教養院 永和新春揮毫14日、15日登場 供民眾免費索取 #直銷中心 #波光市集 #新竹市 #南寮漁港 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南宜居 日照中心全台最多 04:102021/12/27 地方新聞 《台北股市》2022年1月營收申報 期限延至2月14日 08:012021/12/29 財經 日照中心數量全台之冠、失業率6都最低 南市府打造宜居城市 13:232021/12/26 生活 台中「想辦法愛心市集」15日擴大登場 誠徵志工、攤主 23:452022/01/04 寶島 揪楊文科開箱 遠百竹北店 14日試營運 04:102022/01/12 地方新聞 聯發國際14日新上櫃掛牌 17:042022/01/11 財經 聯邦銀爆13員工確診 健行分行暫停營業至1月14日 13:522022/01/13 財經 新竹興傳 金店面夯 04:102021/12/30 產業特刊 寶緯工業上櫃案 櫃買14日通過 22:132021/12/14 財經 遠百竹北店14日試營運 邀縣長楊文科來開箱 15:402022/01/11 生活 聚集福氣好運 苗栗市熱鬧火旁龍活動14日開跑 17:322022/01/14 寶島 生活熱門新聞 學生西堤打工確診 中壢高商8字回應超催淚 - 生活 桃園確診西堤員工住台北 足跡遍及北車、天母SOGO、北投市場 - 生活 竹市府公布瓦城廚師足跡！南寮漁港、波光市集都中鏢 急停業3天 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 第三劑混打這廠牌抗體飆7倍 醫實測驚呼：清水變雞湯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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