苗栗縣政府致贈感謝狀感謝健保署設立苗栗專業審查辦公室造福在地審查醫師。（健保署提供／謝明俊苗栗傳真）

專業審查辦公室作業流程由審查醫藥專家蔡建宗醫師進行解說。（健保署提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福部中央健保署為提供苗栗優質便利的醫療審查服務，特在苗栗聯絡辦公室設立「苗栗醫療服務專業審查辦公室」，14日由健保署副署長李丞華主持揭牌啟用典禮，苗栗縣副縣長鄧桂菊以及多位當地醫界代表到場共襄盛舉。

健保署表示，過去苗栗地區審查醫藥專家至健保署北區業務組協助醫療服務專業審查，往往需要耗費交通往返時間2至3個小時。也因路途遙遠及交通安全考量，影響苗栗在地醫師擔任審查醫藥專家的意願。

健保署為顧及交通安全並鼓勵在地醫師願意投入健保醫療服務專業審查，所以特別於健保署苗栗聯絡辦公室3樓設立專業審查辦公室，可有效提升醫療服務審查品質與效率的價值。

健保署北區業務組張組長温温表示，北區每年專業醫療審查案件有近64萬件，包含醫療費用及民眾申請的事前審查、重大傷病、自墊核退等權益案件，這些都須仰賴審查醫藥專家的醫療專業協助完成審查，讓民眾能獲得良好的醫療照顧，醫療提供者也能得到合理給付。苗栗專業審查辦公室的設立，將提升審查效率及縮短民眾等候審查時間。

苗栗專業審查辦公室備有醫療級雙螢幕電腦，螢幕清晰且網速快，藉由健保署智慧型專業審查系統(IPL)，有助於精準重點審查，另於審查當中，可即時透過視訊和健保署北區業務組同仁連線，由遠端協助排除系統及審查問題，使審查服務無距離。

健保署副署長李丞華表示，期望苗栗專業審查辦公室的設置，能營造更友善的專業審查環境，並感謝醫院、西醫基層及中醫、牙醫醫療院所一起為守護民眾健康、健保共同努力。