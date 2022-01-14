一名楊姓男子去年9月間欲進入桃園市中壢區一處大樓捐血，但不願配合簡訊實聯制並硬闖，許姓保全見狀遂強制關閉電梯電源，不讓楊男進入，事後楊男氣炸控告許男強制罪。桃園地檢署偵結，認定許男的目的正當並無不當且盡忠職守，給出不起訴處分。

據了解，楊男2021年9月間上午欲前往中壢區一處大樓進行捐血，許姓保全見狀隨即要求楊男配合防疫傳送簡訊實聯制，但楊男不願意並且強行闖入，打算進入電梯，保全見狀便以鑰匙關閉電梯電源，引起楊男不滿，向其提告強制罪。

楊男表示，事發當日他約定前往該處捐血，但因快遲到相當著急，且抵達捐血處後仍會依規定傳送簡訊實聯制，他認定沒必要在同棟大樓傳送2次便拒絕保全，但保全卻關閉電梯電源不讓他上樓，認為此舉已限制其行動自由，涉嫌強制罪。

許姓保全則指出，他依規定要求楊男在進入大樓時量體溫與傳送簡訊實聯制，但楊男不從，縱使他解釋規矩也無用，他才拿出鑰匙讓電梯停止運轉，不讓楊男上樓。

桃園地檢署偵結，認定許姓保全遵照政府防疫規定，要求楊男進行實聯制未果才出此行，認為其目的正當且手段妥適，盡忠職守並無不當，其行為不構成強制罪要素，最終予以不起訴處分。