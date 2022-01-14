64歲林姓維修工人今（14日）下午3時許，在新北市新莊區思源路某宅配公司廠區，進行機械維修工程時，頭部不慎夾入起重機吊桿。（翻攝畫面）

64歲林姓維修工人今（14日）下午3時許，在新北市新莊區思源路某宅配公司廠區，進行機械維修工程時，頭部不慎夾入起重機吊桿，警、消獲報抵達，林男已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。檢警正進一步釐清事發原因。

據悉，該宅配公司下午進行機械維修工程，維修廠商派遣林姓維修工人前往維修保養，林男檢查起重桿過程中，不慎觸發夾桿升降鈕，致頭部不慎捲入，當場死亡，其餘工人見狀立即通報警、消救援。

警、消獲報抵達，林男已無生命跡象，仍送往署北醫院搶救，到院前已死亡。警方已連繫家屬，同時進一步釐清事發原因。