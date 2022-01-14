中選會今天舉行委員會議，會中討論今年地方公職人員選舉投票日及相關期程，111年九合一選舉訂於11月26日投票，12月2日公告當選人名單。

中選會表示，今年九合一選舉將於8月18日發布選舉公告，8月29日至9月2日受理候選人登記申請，10月21日進行候選人抽籤決定號次，11月10日公告直轄市長候選人名單，11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

至於直轄市議員、非直轄市的縣市首長、縣市議員候選人名單，中選會說，這部分在11月15日公布，並在11月16日至11月25日辦理公辦政見發表會。

接著，11月22日前公告選舉人人數，11月26日投票、開票，12月2日公告當選人名單，12月16日前頒發當選證書，112年元旦前通知候選人領取補貼的競選費用。

中選會指出，111年鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表及村里長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣市選舉委員會配合上開工作日程訂定。