繼高雄亞灣「特貿三」公辦都更招商案，傳出捷報後，北高雄首宗公辦都更招商案「機20」，正式啟動招商，並將在3月公告，目前市值約40.50億元的4281.58坪「機20」第五種住宅區，將採都更權利變換方式開發，劃設單元1、和單元2等2塊基地，面積各2140.79坪招商。

高雄副市長林欽榮14日指出，「機20」公辦都更招商案基地，位處於國家南部半導體材料S廊帶沿線，具備完善生活機能，舉凡學區、就醫等，擁有吸引高科技就業人口定居的優良條件。

林欽榮表示，該案權屬100％為公有地，國有財產署已同意參與都更，搭配「高雄都更168專案」，可確保開發期程，有效控管投資風險，增加招商誘因。

高雄都發局長吳文彥表示，「機20」共約4281.58坪的第五種住宅區範圍，將採都更權利變換方式開發，劃設單元1、以及單元2等2塊基地，面積各約2140.79坪，同時公告招商。

都發局表示，希望3月正式公告招商前，廣泛聽取業界的意見，作為文件調整的參考，因此，14日舉辦「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地」都市更新事業招商座談會，近50家壽險、資產管理、地產開發、建設公司等潛在投資者參與，包含大型開發商及高雄在地知名建商。

「機20」基地位於大中路與民族路口，區位適中，往北到橋科、往南到市中心區，向東可直接上國道高速公路，向西車程10分鐘內，可達高鐵左營站，交通便利。步行10分鐘內可達福山國中及國小、新莊高中校區與榮總醫院，同時鄰近漢神巨蛋、以及義享天地商圈，具備完善的生活機能，是全齡宜居的首選生活圈。