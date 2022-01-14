台北市房價卻居高不下，內政部人口統計顯示，台北市一年間人口短少7.8萬人，其中淨移出人口更高達7.6萬人，創下歷年新高，八年來人口淨移出超過22萬人，房價居高不下，鄰近新北、桃園因交通路網普及、生活圈擴大及就業機會快速增加，帶動「脫北潮」加劇。

內政部統計顯示，台北市人口自2014年起即出現淨遷出，且遷出情形逐年加劇，2014年約淨移出0.5萬人，2016～1018年間約每年淨遷出2萬人，2020年4.4萬人，去年高達7.6萬人，台北市淨遷出不僅是全台各縣市最嚴重，戶數亦是七大都會區中唯一負成長，在這一波房市熱潮中，房價漲幅也居七都之末。

住商機構調查，2021年全台人口約減少18.6萬人，以台北市人口減少3％幅度最大。至於戶數，2020一年間約增加7.3萬戶，相較於各都會區戶數普遍增加數千戶至1萬餘戶，台北市則減少了8400餘戶，台北市成為唯一人口、戶數雙減的都會區。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，近二年台灣人口進入負成長時代，房價卻在資金行情帶動下起漲，挑戰過往人口和房價間的連動邏輯。台北市因為鄰近的新北、桃園交通路網更為綿密，加上新興重劃區大加開發，提供更多房價較低、屋齡新穎的房屋供給，使台北市人口外移持續加劇。

近一年台北市的房價漲幅約5.4％，明顯不如北台灣的新北的7％、桃園的7.7％。

徐佳馨指出，桃園市及新竹縣市則為全台主要都會區中少數人口正成長的都會區，受惠於產業發展暢旺、就業機會多，房價漲幅穩中帶堅；不過台中、台南、高雄，去年人口分別減少0.7萬、1.3萬、2.1萬人，房價年漲幅均超過14％，主要受惠於資金行情帶動下，因話題與低基期，擁有出色的表現。