據報導，澳門當局有意修訂娛樂場幸運博彩法律制度（博彩法），建議明訂賭場牌照批給數量最多6個，並明文禁止轉批給。此外，批給期不多於10年，例外情況下最多可延長3年。

澳門當局公布有關想法後，在香港上市的澳門賭博公司股價今天出現災難性下跌，跌幅大都超過20%以上。而美資公司能否再繼續獲得賭牌，也備受關注。

澳門電台今天報導指出，政府在分析諮詢意見後決定修訂博彩法，以規範當地的博彩經營。

去年9月，澳門當局提出多項加強監管博彩業的建議，包括重新檢討賭牌期限、禁止賭博公司轉讓一些賭博權限、賭博公司加入政府代表，以及賭博公司派發利息前須獲得政府同意等。

為此，當局有意修訂博彩法，並表示修訂前將會諮詢民意45天。

澳門主權在1999年轉移前，當局只發放一個賭牌，由俗稱「澳門賭王」的已故大亨何鴻燊家族和其他人共同持有，屬獨家經營。

2002年，澳門當局重新整頓及開放博彩業，共批出3個賭牌，由澳門博彩控股、永利澳門及銀河娛樂獲得。

其後，銀河娛樂股東要求分牌，結果當局批准對方把賭牌一拆為二，由銀河娛樂持有主牌，威尼斯人獲發副牌。

接著，澳博也分拆副牌給美高梅，永利澳門分拆副牌給新濠博亞，形成「3主3副」合共6個賭牌的局面。

上述賭博公司中，永利、美高梅及威尼斯人有美資背景。

這些賭牌將於2022年屆滿，但當局尚未公布續牌方案。

近年來，澳門方面傳出，美國賭博公司在澳門持有經營的賭博牌照可能成為中國對美博奕的籌碼。

星島日報曾報導，在中美貿易戰加上近期雙方關係持續緊張之下，市場憂慮美資賭牌或許不能順利續牌，最壞的情況是，3家美資企業全部未能獲續牌。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110114