印尼爪哇島外海規模6.6地震 震源深度37公里 18:422022/01/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼爪哇島外海發生規模6.6地震。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）指出，印尼爪哇島（Java Island）外海今天發生規模6.6地震。 法新社記者報導，美國地質調查所表示，這場地震發生在爪哇島西南方，時間是格林威治時間9時5分，震源深度37公里，在印尼首都雅加達也能感受到這場地震。 規模5.9地震襲巴布亞紐幾內亞 深度僅19公里 尼加拉瓜附近海域地震規模6.2 尚無災損消息 #爪哇島 #印尼 #震源深度 #37 #美國地質調查所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賽普勒斯6.6強震 土耳其與以色列都有感 11:592022/01/11 國際 印尼鬆綁出口禁令 放行37艘運煤船 21:452022/01/13 財經 青海門源規模6.9強震 蘭新高鐵停運 04:102022/01/09 焦點新聞 聯強 Q1業務動能續旺 04:102022/01/12 證券．權證 陸電力股反彈 印尼擬放鬆煤炭出口 12:002022/01/11 財經 規模6.6強震侵襲中國青海省 有可能造成「重大損害」 04:522022/01/08 兩岸 印尼煤商與日本呼籲政府解除出口禁令 20:002022/01/06 財經 印尼煤炭1月份斷供禁令暫無解除通知：對中國大陸市場影響有限 21:502022/01/07 兩岸 印尼凍結煤炭出口 日本、煤商急籲解禁 04:102022/01/07 全球財經 印尼煤炭出口禁令恐傷燃煤發電國家 菲籲解除 14:092022/01/10 國際 印尼12日起逐步恢復煤炭出口 21:012022/01/11 財經 國際熱門新聞 在北京後院插旗 學者：華府應瞄準這2個國家 - 國際 美政壇最大咖不忍了 痛批拜登「配不上總統地位」 - 國際 繼「大便大作戰」後 北韓下令民眾上繳這物資 悲傷原因曝光 - 國際 Omicron多輕症沒在怕？染疫6大可怕後果曝光 - 國際 拯救骨質疏鬆 美研究認證 這款食物多吃就對了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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