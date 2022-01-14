美國地質調查所（USGS）指出，印尼爪哇島（Java Island）外海今天發生規模6.6地震。

法新社記者報導，美國地質調查所表示，這場地震發生在爪哇島西南方，時間是格林威治時間9時5分，震源深度37公里，在印尼首都雅加達也能感受到這場地震。