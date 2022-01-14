蔡英文、賴清德明早赴台大 打第三劑高端 18:282022/01/14 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 正副總統明打高端第三劑疫苗 。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統與副總統賴清德將分別於明（15）日上午7點30分及7點50分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第三劑高端疫苗。 張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對當天接種疫苗的其他民眾影響，蔡總統將於7點30分、賴副總統將於7點50分至現場。 張惇涵表示，比照過去接種兩劑，依照相關流程進行，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，總統與副總統也將於臉書直播。 影》林靜儀選前之夜 正副總統取消大進場 宏都拉斯總統就職 邀蔡英文出席 #張惇涵 #第三劑 #蔡英文 #賴清德 #高端 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永和新春揮毫14日、15日登場 供民眾免費索取 12:042022/01/13 生活 總統府公布總統春聯及紅包袋樣式 明起發放 15:382022/01/10 政治 傳賴清德出席宏國總統就職 府：有定案會對外說明 11:072022/01/14 政治 海納百川》別讓小英不開心（譚再利） 12:562022/01/07 海納百川 太魯閣山月吊橋 春節改現場排隊 04:102022/01/07 地方新聞 嘉義市長者接種第3劑打氣冷 選打莫德納是BNT的10倍 19:132022/01/13 生活 北市第三劑疫苗現搶打潮 系統開放30分鐘預約率達55％ 09:512022/01/10 生活 桃園增設千個收費停車格 大幅提升周轉率 18:072022/01/05 生活 台南古都首家outlet三井MITSUI OUTLET PARK下月25日開幕 19:232022/01/12 財經 台日經濟貿易會議11日舉行 解禁日本核食成關注焦點 17:232022/01/10 政治 本土疫情升溫 蔡英文喊話：團結防疫過好年 19:442022/01/10 政治 政治熱門新聞 朱立倫只排第3！政黨最新「民調」出爐 - 政治 林姿妙遭約談官邸突遭搜索 媒體人驚吐「8字」藏玄機 網全嚇呆 - 政治 論文門新進展？彭文正預測倫敦大學下重手 - 政治 同袍現在怎麼看于北辰？前空軍副司令吐4字 - 政治 林姿妙完下個換「這家」？高金素梅警告：民進黨極盡手段 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。