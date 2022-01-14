總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統與副總統賴清德將分別於明（15）日上午7點30分及7點50分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第三劑高端疫苗。

張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對當天接種疫苗的其他民眾影響，蔡總統將於7點30分、賴副總統將於7點50分至現場。

張惇涵表示，比照過去接種兩劑，依照相關流程進行，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，總統與副總統也將於臉書直播。