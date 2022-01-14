威廉斯(Adalia Rose Williams)拍影片教大家如何畫眼線。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名罹患罕見疾病少女威廉斯(Adalia Rose Williams)在12日晚間7點離開人世，得年15歲。這位開朗的生命鬥士還是擁有超過290萬訂閱人數的Youtuber，平台上只見她面對鏡頭毫不生澀，大方分享美妝、家庭生活與舞蹈。

威廉斯在3個月大時就被診斷出患有「早衰症」，還記得電影《班傑明的奇幻旅程》 (The Curious Case of Benjamin Button)嗎?劇中用倒敘法的方式描述一位出生就已高齡80歲的男子班傑明，隨著時光飛逝，班傑明卻越活越年輕，容貌的改變卻異於常人。根據國家罕見疾病組織(NORD)指出，早衰症全名為「早年衰老症候群」(Hutchinson-Gilford Progeria syndrome)，是一種發生在兒童的先天性的遺傳疾病，大部分患者都活不過13歲，而世界上大約只有400名兒童罹患早衰症。

昨(13)威廉斯的臉書帳號發文寫下，「威廉斯安穩的來到世上，現在悄悄的離去。但她那不凡的生命故事卻熱烈鼓舞數百萬世人。」繼續寫道，「此刻她不再痛苦...正隨著熱愛的音樂搖擺跳舞...」

威廉斯的臉書(FB)至今也累積超過千萬名粉絲追蹤，噩耗一出，底下留言區紛紛湧入粉絲替她悼念，「感謝威廉斯傳遞這麼多愛與喜悅，RIP...」、「心已碎...我永遠愛妳!」、「妳那令人敬畏的生命精神將永遠延續下去...」