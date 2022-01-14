俄羅斯雖然已在邊境部署10萬大軍，且武器比烏克蘭軍先進整個世代，但《富比世》（Forbes）13日指出，俄軍用於後勤補給作業的卡車數量不足，建議若俄羅斯真的出兵侵略烏克蘭，後者應瞄準卡車這種「看似最無聊的目標」，才能最大程度妨礙俄軍推進戰線的能力。

軍事新聞網站「Breaking Defense」承認，若俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭，俄軍肯定能全面壓制烏軍，因為後者配備的大多數武器都太過老舊，加上其空軍戰力和防空系統，被認為無法抵擋俄軍的空中打擊和電戰干擾，將導致機場、指揮所等關鍵節點暴露於Su-34戰鬥轟炸機、Ka-52和Mi-28攻擊直升機的火力之下，進一步阻止烏軍進行有效抵抗。

不過《富比世》指出，由於俄羅斯幅員遼闊，難以維持各地道路品質，且使用一般車輛進行長程大量運輸不符成本，導致使其國內物流極大程度依賴鐵路運輸；而為於必要時支援軍事任務，俄羅斯全國的2.1萬鐵路機車頭中，便有2萬屬於俄羅斯國營鐵路（Russian Railways），並能利用6.6萬節鐵路平車運送各式車輛。

鐵路雖能用於國內補給，但若要對烏克蘭發動入侵，便須依賴大量卡車等載具，支援迅速向前拉長的戰線，主力為俄羅斯陸軍擁有的10個物資技術支援旅，每個旅擁有約400輛卡車。但美國陸軍中校維爾新尼（Alex Vershinin）指出，這只夠讓俄軍向前推進90英里（約144.8公里）左右，因為以目前俄軍規模來看，前線多管火箭單位進行一次齊射，便需要半個支援旅的卡車為其進行補給，而其他的野戰砲兵、防空砲兵、裝甲和步兵等單位，卻同樣需要大量物資才能維持推進。

因此《富比世》認為，卡車比其他載具更能夠決定俄軍推進戰線的能力，建議烏軍若想打擊俄羅斯作戰能力，應瞄準這些「看似最無聊的目標」，而不是主力戰車、裝甲運兵車或重砲等戰場上的「主角」。