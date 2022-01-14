法務部調查局因新北市調查處長文瀚升任調查局副局長，加上1月中旬調查局約60名資深調查官退休，牽動一波簡任主管異動，調查局14日公布13名主管異動名單，其中航業調查處處長林中輝，將調任新北市調查處處長。
調查局簡任主管異動名單如下：
1.主任祕書室研究委員陳孟真調任研究委員會主任委員。
2.主任祕書室研究委員林世偉調任研究委員會副主任委員
3.研究委員會研究委員潘國榮調任主任秘書室研究委員。
4.台中市調查處處長余福明調任主任秘書室研究委員。
5.台南市調查處處長林志龍調任主任秘書室研究委員。
6.廉政處處長楊正茂調任主任秘書室研究委員。
7.新北市調查處副處長張育瑞調升國家安全維護處處長。
8.台北市調查處副處長吳以公調升廉政處處長。
9.航業調查處處長林中輝調任新北市調查處處長。
10.國家安全維護處處長蕭清淵調任台中市調查處處長。
11.福建省調查處處長翁維藝調任台南市調查處處長。
12.關務署督察室主任王忠彥調升調查局航業調查處處長。
13.桃園市調查處副處長黃建華調升福建省調查處處長。
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