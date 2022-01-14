陽明海運（2609）今（14）日召開董事會，通過新造5艘15000 TEU級全貨櫃船，以符合未來營運中長期發展規畫及船隊汰舊換新需求，並經董事會通過進行貨櫃補充計畫，因應持續暢旺之業務需要。

陽明船舶布建計畫已列在2022年資本支出規劃中，也經董事會充分支持，惟船舶布建涉及對環保法規趨勢判斷、傳統燃料或替代燃料研議、船廠造價與期程之評估等關鍵因素，故經董事會完整討論後，授權布建5艘新船，後續將配合市況與相關研議結果進一步評估並依程序提報董事會。