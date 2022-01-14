陽明新造5艘15000TEU級全貨櫃船 19:072022/01/14 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明海運（2609）今（14）日召開董事會，通過新造5艘15000 TEU級全貨櫃船，以符合未來營運中長期發展規畫及船隊汰舊換新需求，並經董事會通過進行貨櫃補充計畫，因應持續暢旺之業務需要。 陽明船舶布建計畫已列在2022年資本支出規劃中，也經董事會充分支持，惟船舶布建涉及對環保法規趨勢判斷、傳統燃料或替代燃料研議、船廠造價與期程之評估等關鍵因素，故經董事會完整討論後，授權布建5艘新船，後續將配合市況與相關研議結果進一步評估並依程序提報董事會。 陽明老董賭上烏紗帽 年終加碼到12個月 台積電、金融股強拉尾盤 台股收漲48點 #陽明 #布建 #TEU #全貨櫃船 #董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官股券商護盤 11檔扮尖兵 04:102022/01/13 財經要聞 官田慈聖宮寒冬送暖14年 累計發放逾300萬元 16:272022/01/11 寶島 陽明交大攜手台灣世曦促產學合作 04:102022/01/10 財經要聞 《類股》大船入港 貨櫃三雄2021年營收翻倍增 08:182022/01/11 財經 《盤後解析》「積」情大甩尾 台股多頭安啦 14:322022/01/12 財經 《營建股》大陸建設不設董事會 董座張良吉卸任 13:072022/01/10 財經 運輸股兩極化 貨櫃航空股大跌、陸運股大漲 11:502022/01/10 財經 《台北股市》權王乏了 18200又告失 09:352022/01/11 財經 陽明交大未來人成果展 6領域作品顛覆想像 20:482022/01/12 科技 貨櫃三雄 去年總營收破兆 04:102022/01/11 產業特刊 大陸建設不再設董事會 董事長張良吉今起卸任 10:432022/01/10 財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣30年低薪驚人變化 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 去年10大飆股航運占一半 他曝今年法寶 這家最厲害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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