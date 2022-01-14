多特蒙德上場以3:2反勝法蘭克福（圖片來源︰達志影像）

德甲領頭羊拜仁慕尼黑上周輸掉比賽，令到聯賽積分榜形勢再次變得緊湊。第2位的多特蒙德跟拜仁積分差距縮小至6分，仍有機會爭奪冠軍。本場遇上第4位的弗萊堡，「大」有機會勝出，進一步拉近跟拜仁的距離。

【足球-德甲】[弗萊堡@多特蒙德][01/15(六) 03:30] [編號 553]

多特蒙德上場聯賽在先落後2球的情況下，以3:2反勝法蘭克福，加上拜仁不敵慕森加柏，令到多特蒙德爭標再出現希望。挪威射手 厄林·哈蘭德 Erling Haaland 雖沒有進球，但也交出1次助攻，協助球隊反敗為勝。多特蒙德各項賽事近10場成績是5勝1平4敗，大小球[總分]以2.5算，最近10場出現9大1小的情況。

弗萊堡號稱本賽季德甲最強之盾，18場聯賽只丟18球，跟拜仁是目前德甲丟球最少的兩隊。該隊各項賽事近10場成績是3勝3平4敗，反而大小[總分]大2.5的話，成績是7大3小。本場遇上擅長進攻的多特蒙德，可優先考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>553 弗萊堡@多特蒙德 大小[總分] (大 2.5)；大小[主隊] (多特蒙德 大 1.5)

德國國腳 恩梅查 本賽季進了6球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[柏林赫塔@沃夫斯堡][01/15(六) 22:30] [編號 560]

德甲近況最差的球隊並非榜末只有6分的菲爾德，應該算是賽季初曾經登上榜首的沃夫斯堡，本場主場對成績同樣不理想的柏林赫塔，比較偏向選讓分柏林赫塔(+1)。

沃夫斯堡近況太差，球隊各項賽事已7連敗，聯賽位置也由賽季初期的前列跌至現在的14位。球隊最大問題是攻力不濟，18場聯賽只進17球，是德甲進球第3少的球隊。德國國腳 盧卡斯·恩梅查 Lukas Nmecha 和荷蘭前鋒 沃特·韋霍斯特 Wout Weghorst 各自都進了6球，雖然都是球隊首席射手，但他們已包辦了70%的進球數，間接道出其他球員的不濟。

對手柏林赫塔同樣不理想，聯賽18戰6勝3平9敗得21分，只比6勝2平10敗的沃夫斯堡多1分。跟沃夫斯堡不同是，柏林赫塔的問題是丟球太多，球隊聯賽已失38球，是德甲失球第2多的球隊。唯一可取是球隊近8場聯賽成績是2勝3平3敗，比連場敗陣的沃夫斯堡較好，故本場選讓分柏林赫塔(+1)。

推薦︰ <足球>560 柏林赫塔@沃夫斯堡 讓分 (柏林赫塔 (+1))；總進球數 (4 球(或以上))