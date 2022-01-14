再過半個月就是農曆春節了，因應出遊民眾搭乘計程車，台中市的計程車今年春節加成計費將以每趟加收50元計算，台中市府交通局宣布，今年春節費率將從1月28日開始實施，將持續到2月6日24點為止，並從2月7日零時開始恢復原有計費方式。

交通局長葉昭甫表示，台中市今年春節計程車費率是以每趟加收50元計算，且目前所有計程車都已經啟用新表，計程車必須在新式計費表的內建功能中選擇春節加成選項，乘客只要依照計費表跳表的金額顯示付費即可。

葉昭甫強調，如果運將未在內建功能中選擇春節加成的選項，就必須自負責任，只能依照跳表金額收費，不能額外加收，避免引發爭議。此外，為了避免外籍民眾因語言隔閡造成困擾，交通局也特別印製中文、英文與日文的收費說明貼紙，另特別準備韓國、泰國、印尼、越南4種語言的宣傳單，供運將張貼。

交通局表示，為督促計程車業者遵守相關收費規定，交通局也呼籲全民共同監督，若發現有不依規定收費、擅自加價或拒載、故意繞道等情況，只要記下車號、乘車時間與駕駛姓名等資料，即可向警方反映。