遠百竹北店14日開始試營運，店外已湧現車潮。（莊旻靜攝）

遠東百貨竹北店14日開始試營運，由遠東集團董事長徐旭東親自出席，和新竹縣長楊文科一起舉辦開箱記者會。中午12時開放民眾入內採購，不過由於人潮眾多，不僅停車場外圍道路出現車潮，館內也引發外界對於防疫的憂慮，加上動線不明，讓逛街民眾無所適從、四處詢問。

遠百竹北店估計，試營運首日湧入約3萬人次，在開幕前夕，店外即有不少排隊人潮，開放民眾入內後，各樓層亦出現逛街、「嘗鮮」、一起體驗開箱的民眾。不過鄰近的桃園市本土疫情升溫，遠百竹北店開幕的盛況，也引發外界對於群聚的憂慮。

有媒體問及徐旭東是否憂心疫情衝擊業績，徐旭東回應，相比國外單日增加的確診人數，他認為台灣疫情控制的相對好，也希望業績不要受到疫情影響。遠東百貨總經理徐雪芳則表示，店內也落實防疫，開幕時已要求排隊等候民眾落實實聯制，進門亦有量測額溫、消毒手部，確實要求民眾配合。

遠東竹北店備受矚目，不僅店內有人潮、店外也有車潮，周邊道路上中午即出現車龍，警察、義警、義交協助交通管制，未來20日正式營運，交通通措施同步上路，假日上午11點到下午2點，光明六路東一段禁止左轉，莊敬北路、莊敬南路禁止迴轉，開車民眾從自強北路接勝利二路入場，並由莊敬三路離場。