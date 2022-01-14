基本工資自今（2022）年起調升至25250元，已是連續6年調漲。財信傳媒董事長謝金河表示，各大公司都努力加薪留才，台灣過去30年低薪窘態，將出現驚人變化；他舉了兩家IC設計公司搶人大戰，最近群聯應徵研究所畢業生，起薪6萬元，沒想到IC設計老大聯發科立刻加碼從7.5萬元起跳。他認為，這是台灣最強勢的產業，加薪浪潮會從這裡引爆。

謝金河在臉書發文指出，台灣的學者、媒體及政治人物駡台灣的低薪，足足駡了20幾年，這兩年情勢正在逐步扭轉中。

他提到，這次在桃竹苗的考察行程，在很多工業區及竹科，竹南園區看到很多徵人廣告，日前在新竹工業區，結束康普行程的路上，車子正好碰到紅燈，前方是力成的工廠，廠外張貼平均年薪17.87個月的廣告；另一邊，泓格科技也在努力徵人，所有參訪的公司都努力加薪留才，台灣過去30年低薪的窘態，一定會出現大變化。

謝金河說，近日去晶圓代工廠力積電參訪，總座謝再居提到，力積電員工今年平均可領到20個月的薪水，平均大約在120萬左右，如果核心員工獲配股票，可能從250萬起跳，一般大學畢業新進人員，大約從4、5萬元開始。

「值得一提的是，竹科目前陷入嚴重人才爭奪戰，很多理工科系畢業生，一畢業就被台積電網羅。最近群聯應徵研究所畢業生，起薪6萬元，聯發科立刻加碼從7.5萬元起跳。這是台灣最強勢的產業，加薪浪潮會從這裡引爆。」

謝金河認為，去年表現最好的產業，長榮海運祭出40個月年終獎金，已經讓陽明吃足苦頭，萬海航運會更頭痛。而15家金控公司去年大賺5806億，今年年終獎金一定會讓員工很樂；台塑、中鋼等傳統產業也不會太差。

至於這兩年受到疫情衝擊的內需行業，像雄獅、晶華酒店和錢櫃等肯定很辛苦。不過，疫情終有過去的一天，這些弱勢產業也會跟上。

他強調，過去30年，台灣的人與錢全流向中國，製造業沒有投資台灣，加上中國大陸長期低薪，台灣經過30年低薪的壓力，這兩年台商回台投資，工業區土地搶翻天，接下來「搶人、加薪」會是今年的主題，企業要留才必須和員工共享利益。