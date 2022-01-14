陽明海運（2609）董事會今（14）日召開，考量同業年終獎金發放水準及同仁心情，原訂發放績效獎金8個月再加碼4個月，總計12個月績效獎金加一個月固定年終獎金，將在農曆年前入袋！

如果加計年中員工分紅，估計至少可以發放15、16個月以上，估計陽明人全年獎金上看30個月。

另外，陽明董事會也通過全部員工新年度平均調薪案約4％。

據了解，陽明績效獎金發放辦法訂的上限是8個月，但2021年獲利大好出乎意料，董事會最後決議修訂該辦法，加發五成，另外中秋、端午視營運狀況，有可能再研究加發。