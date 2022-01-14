品牌的周年紀念總是格外具有紀念意義，近期肌膚之鑰歡慶40周年、SABON歡慶25周年、RéVive歡慶25周年，分別以不同的方式慶祝，肌膚之鑰首度啟用3位全球品牌大使，SABON則是推出25周年限量商品，RéVive則推出人氣晚安眼膜的限量包裝，不同的方式都顯示出隆重的儀式感，讓品牌的愛用者們也能感染到歡愉的氣氛。

▍1.肌膚之鑰歡慶40周年 首度啟用3位全球品牌大使

肌膚之鑰CPB以法式優雅融合尖端肌膚科學，迎接璀璨40周年。今年首度啟用3位全球品牌大使，達科塔．芬妮Dakota Fanning、黛安娜．席佛斯Diana Silvers，以及艾拉．巴林斯卡Ella Balinska，以個人獨特的魅力與氣質，代表現代女性綻放多元光采，完美體現肌膚之鑰DNA，詮釋充滿智慧、追求完美與從不妥協的自信，更呼應世界各地的女性皆擁有璀璨光芒，每一位都如此耀眼非凡。

由左至右：黛安娜．席佛斯Diana Silvers、達科塔．芬妮Dakota Fanning、艾拉．巴林斯卡Ella Balinska。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰明星商品精萃光采激光晶露又稱為「激光瓶」，質地輕盈、吸收迅速，加倍彈嫩細緻，一抹煥發肌膚無限光采。（圖／品牌提供）

▍2.SABON歡慶25周年 推出25周年經典限量系列

2022年SABON迎來25周年，在這個值得紀念的時刻，品牌選擇SABON首款香氛「經典PLV」系列，推出SABON25周年經典限量系列，並邀請才華洋溢的年輕插畫家Gabriella Barouch設計限量包裝。

「25周年明星三部曲珍藏組」最值得收藏，內含明星三部曲，化妝包特地選用緞面材質，結合經典的菱格紋絎縫設計。（邱映慈攝）

25周年沐浴時光禮盒中有三款浴室必備品，SABON最具人氣的身體磨砂膏、浴鹽，以及手工橄欖油香氛皂，全部都是迷人的PLV香氣，讓自己在家中即可享受屬於自己的SPA。（邱映慈攝）

Gabriella Barouch以傳統珍奇櫃與大自然為靈感，運用精細別緻的畫風創造出令人嘆為觀止的設計。珍奇櫃處於花葉扶疏的「好奇心之園」中，象徵想像與自然的合而為一，正如廣藿香、薰衣草、香蘭三個香氣結合，呈現出無窮無盡的驚喜。SABON邀請所有人一同進入好奇心之園，探索一格格珍奇櫃，開啟對香氣與自然的想像，從經典進入SABON的香氛旅程。

由左至右為：SABON經典沐浴油25周年限量版、SABON經典身體磨砂膏25周年限量版、SABON經典身體乳液25周年限量版。（邱映慈攝）

▍3.RéVive歡慶25周年 推出「花團錦簇迎金虎限定版」晚安眼膜

於2022年邁入第25周年的RéVive，以品牌對藝術的熱情與東方傳統文化做結合，推出「花團錦簇迎金虎限定版」賦活晚安眼膜，當理性科學的美式保養，遇上優雅內斂的東方風情，激盪出全新火花，首度換上喜氣紅色瓶身的「賦活晚安眼膜」結合象徵貴氣、圓滿的百花之王－牡丹與金燦梅花，讓妳在新春熬夜、追劇後，隔日依舊神采飛揚，告別憔悴熊貓眼。

RéVive「花團錦簇迎金虎限定版」賦活晚安眼膜。（邱映慈攝）

外盒包裝印製富貴牡丹花、梅花圖騰及自百花中走出的金色福虎，象徵福氣、好運的全新一年，同時在RéVive logo上飾以燈籠般的金色流蘇，將東方物件賦以當代新的藝術詮釋，並傳遞財富與幸福滿滿的祝福之意，為整體增添十足典雅的年節韻味，不只送禮體面，自用也讓妳綻放新春好光采。