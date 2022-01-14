宜蘭縣長林姿妙遭廉政署搜索，複訊後無保請回。有網友認為，後續可能針對台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜。至於接下來還會有一連串的攻勢嗎？前民進黨立委郭正亮表示，要看對手是誰，有的對手更厲害，可能打對手後，自己反而受傷，政治不是先出手就贏。

下一個對象可能針對盧秀燕嗎？郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，要比照前立委顏寬恒模式是很困難的，因為台中補選是單獨的選舉。年底則是所有縣市都在改選，議員也在選，焦點不可能聚焦在台中，況且盧秀燕絕對不是會挨打的對象，加上這種打法，也要看打的議題是不是打到位，所以並不是打就一定會得分，還要看議題的性質。

郭正亮接著表示，顏寬恒延燒下來的兩個議題，第一個就是相關的社會住宅用地、捷運站的設置，盧秀燕要回答並不難；第二個，至於顏寬恒家是不是違建？他不認為盧秀燕會迴避這種問題。

郭正亮指出，他看過所有已經被打的資料，宜蘭比較嚴重。因為縣政府建設處代理處長被收押，檢方不會隨便這樣做，另外，很少會在檢方搜索時會有照片，實在不可思議。這次除了搜到東西、還收押人，而後分別以5萬到10萬交保；他們手上應該有東西，但現在不知道是什麼東西，並不一定扯得到縣長，也許就只到處長，可是還是會有一定的傷害。至於台中，目前還在口水階段。

接下來還會有一連串的攻勢嗎？郭正亮表示，要看對手是誰，有的對手更厲害，可能打對手後，自己反而受傷，政治不是先出手就贏。