房價、物價不斷上漲，不少受薪階級的員工面對通膨惡潮，而無感薪資漲幅。1111人力銀行針對6、7、8年級生上班族進行「跨世代生存壓力調查」，結果顯示在自評快樂指數中，有高達7成的人落在60分以下(愈高分代表愈快樂)，整體平均僅45分，多數上班族似乎都不怎麼快樂。

調查指出，「加薪難」、「薪水低」、「升遷慢」、「工時長」及「工作量過重」是跨世代的職場痛點。造成壓力的主因來自於物價又漲(59.1%)、存不到錢(58.4%)、加薪少/速度慢(53.1%)、找不到合適工作(36.3%)、對於未來沒方向感(32.5%)。

觀察上班族開銷支出，以「生活費」最讓人勞心傷神，其次則是房貸、房租、外食費以及卡債。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據主計總處公布2021年前11月「實質經常性薪資」與2020同期比較，年減少0.05%，是近五年首次出現下滑，主要原因是消費者物價上漲率漲幅較大，使實質性薪資轉為微幅下跌，又觀察基本工資，即使已經連續六年調漲，月薪來到25250元，卻追不及物價上漲速度，上班族至少有一餐必須外食的狀況下，不論是咖啡、早餐或是午餐，荷包愈來愈瘦已是多數人的共同感受。

新冠肺炎疫情持續兩年多未見盡頭，不僅限縮經濟活動，部分產業至今也未恢復到疫前水準，面臨未來多變局勢，企業經營者相形保守，加上國內本土疫情延燒，上班族憂心無薪假再起，只能苦嘆加薪遙遙無期。