為提升災害防救能力，新北市土城區公所於今舉辦複合型災害防救演練，模擬颱風、地震等9種狀況，強化各鄰里災害發生時的應變能力及救災所需的默契。土城區長陳國欽表示，近幾年複合型災害頻傳，第一線人員協調、溝通很重要，期望能透過演練加強各單位防災緊急應變措施。

土城區公所指出，這次演練以颱洪暨地震複合型災害進行情境設定，模擬颱風挾帶豪大雨來襲，區級應變中心開設、指揮官迅速召集各任務編組進駐，緊急疏散居住在土石流警戒區的民眾，並進行保全戶收容與安置。

另外，針對芮氏規模6.6極淺地震，也模擬轄內一處大樓倒塌，自來水管線破裂搶修以及道路橋梁毀損，區公所立即在災害現場附近成立前進指揮所，並由警、消執行救援行動，出動空拍機以提升救援速度，以此應變重大災害發生時的緊急狀況。

曾獲績優災害防救人員的李月嬌，平時對里內災害防救工作不遺餘力，李月嬌說，廷寮里位於土石流潛勢區，當中有多位保全戶，因此對於土石流的緊急災害應變更顯重要，平時也多方宣導防災知識，希望家家戶戶皆能平平安安。

陳國欽說，本次演練亦邀請慈濟功德會、土城區志願服務協會、土城區活力志工服務協會及土城區修圓慈善會等志工團體；燿華電子、大潤發土城店及三叔公食品等企業防災，結合民間的力量，達到公私協力，一同面對災害應變處理，建立社區防救災網絡。