香港財政司長陳茂波今在中華總商會網路論壇表示，香港前三季合計經濟按年大幅增長7％，逆轉2019年及2020年連續兩年的經濟衰退，加上10月11月的出口和零售表現理想，估計第四季經濟將有穩健按年的增長，2021全年合計的增長可望達到6.4％。勞工市場明顯改善，經季節性調整的失業率顯著下跌，由去年初7.2％大幅回落至4.1％。

房市方面，陳茂波稱，受低息環境、堅韌的用家需求和經濟復甦所支持，去年住宅物業市場交投活躍。去年住宅物業買賣合約總數約74300件，顯著高於2020年59900件水平，亦是自2012年以來最高，住宅售價在去年首11個月累計上升3％。辦公大樓和工廠大廈方面，隨著香港經濟復甦，以及政府在2020年11月撤銷非住宅物業交易的雙倍印花稅，交投活動在去年首11個月顯著回升。不過，辦公大樓的售價和租金在同期仍溫和下跌，工廠大廈的售價和租金則有所回升。

陳茂波續稱，政府一直致力增加房屋及土地供應，以滿足市民的住屋需求，並已覓得在未來10年可興建約33萬個公營房屋單位的土地。私營房屋供應方面，政府會爭取未來10年準備好土地，透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個單位的用地。

陳茂波表示，防疫仍是今年最重要的工作，受Omicron變種病毒影響，香港的疫情近期出現急劇變化，自上收緊多項社交距離措施，爭取在最短時間內切斷傳播鏈。如果能成功讓本地疫情盡快回穩，而外圍環境亦沒有顯著惡化，香港經濟在2022年應繼續處於增長的軌道上，然而復甦的廣度、深度和速度現仍然充滿不確定性；而近期收緊防疫措施，難免對本地飲食、零售及其他服務行業增添一定壓力。

面對眼前短期的壓力和挑戰，陳茂波呼籲市民大眾努力配合政府的防疫抗疫措施，令疫情盡快回穩；並盡快接種疫苗和加強劑，在整個社會中構築起大型保護屏障，盡量緩減病毒傳播的速度，以及減輕萬一受到感染時的後果。