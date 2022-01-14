許多新人會在婚禮上特別挑選情歌獻給對方，表達對對方的情意。伊拉克有一對新人，因為女方在婚宴上播放一首流行歌，歌詞描繪著戀愛中會有的佔有慾、控制慾，讓男方和家人覺得被挑釁了，氣得當場和她離婚，也創下今年最快離婚的記錄。

《海灣新聞》報導，伊拉克巴格達一場婚禮上，新娘準備了舞蹈表演，配的曲目是一首敘利亞歌曲《Mesaytara》，不過新郎和家人聽到後大發飆，認為這首歌的挑釁意味濃厚，二人當場吵起來，最後新郎決定悔婚。

Lamis Kan - Mesaytara (Official Music Video)| لميس كان - مسيطرة

這首歌歌名Mesaytara代表「我佔主導地位」或「我會控制你」，歌詞也寫著「如果你亂看路上其他女孩，我會把你逼瘋」、「如果你變壞了，我會殺了你」、「只要你和我在一起，就得聽從我」。這首歌去年7月發行後在中東地區大受歡迎，YouTube觀看次數截至目前為止更突破1.1億。

事實上，這已經不是第一次有新人為了這首歌而離婚，去年也有一名約旦男子在婚禮上因為新娘表演這首曲目，同樣無法接受，直接在婚禮現場和對方分手。