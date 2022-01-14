縣府宣布未來將推行「1周1道有機蔬菜」，讓學生營養午餐更加可口、健康，家長也可以更加放心。（金門縣府提供）

離島首座有機集團栽培專區今天在金門縣農試所正式開幕，縣府宣布未來將推行「1周1道有機蔬菜」，讓學生營養午餐更加可口、健康，家長也可以更加放心。

縣府說明，金門農業以雜糧為主，蔬果大多仰賴台灣輸入，品質不穩也有食安隱憂，107學年第一學期金門加入學校午餐採用溯源食材試辦縣市後，雖要求各校採用溯源食材，但在地產蔬果來源有限，不足以推廣全縣各級學校食用，在農糧署北區分署補助上千萬元經費下，在縣農試所成立離島第1座有機專區。

農林科長鄭向廷表示，在中央與地方政府的共同努力下，金門有機專區的面積已有10公頃左右，目前有機蔬菜的產量已可穩定生產，足以供應在地各校使用。

楊鎮浯縣長關心學生健康，去年規畫闢建有機專區時，即帶領縣府團隊至農試所履勘，要求各校配合在110學年第二學期，每周採用一道以上在地有機食材，落實地產地消、減少碳足跡，讓學生吃得健康又安全。