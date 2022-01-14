三重區公所澄清，遊具的擺盪幅度有1米8，固定是怕擺盪幅度過大，孩童玩耍時傷害到他人。（三重區公所提供）

新北市三重區永盛公園共融遊戲場12日啟用，立委王婉諭在臉書中批評，「花400萬蓋的到底是小孩的共融遊戲場，還是大人的作秀場？」遊戲場裡的擺盪大鎖、鳥巢鞦韆，竟然都被鎖在地上。對此，三重區公所澄清，遊具的擺盪幅度有1米8，固定是怕擺盪幅度過大，孩童玩耍時傷害到他人，會持續檢討改善。

永盛公園地處三和國中捷運站附近，對面即是義天宮及車路頭街商圈，人口密集，公園內休憩人數眾多，原有舊的組合遊具已不符需求，區公所重新修繕，納入全齡化、特色共融遊戲場，12日重新啟用。

王婉諭批評說，明明是兒童遊戲場，但是開幕現場的照片，卻是滿滿的「結婚新人」，整個公園「視覺衝擊」的配色，更是讓人「印象深刻」。

王婉諭質疑，遊戲場裡的擺盪大鎖、鳥巢鞦韆，竟然都被鎖在地上，吊床還卡在欄杆中間，龍舟鞦韆一旁的立牌，甚至還直接寫明「供休憩使用，非遊樂設施」；實際帶小孩走訪當地的家長也提到，溜滑梯的斜度與坡度不足，小孩根本溜不下去，這種公園遊戲場，到底要小孩怎麼玩？

三重區公所回應，關於溜滑梯不滑問題，實際重返現場可以看到小朋友都很快速的滑下來，此外，共融遊戲場不僅希望提供給孩童同時還有身障孩童，鞦韆並非直接鎖死在地上，而是透過鐵鍊縮小擺盪幅度，擺盪幅度有1米8，若民眾使用上有疑慮，會持續檢討改善。