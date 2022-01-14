「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布2022年，將高雄納入評鑑城市，睽違20年的「2022臺灣燈會」也將在2月1日到2月28日，回到高雄舉辦，為了讓民眾來高雄欣賞台灣燈會的同時，也能品嚐國際級時尚美食，高雄觀光局推出「Bon App?tit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，以特色餐酒館為主題，邀請56間獨具特色的餐廳，加入高雄美食地圖。

高雄觀光局長周玲妏14日在記者會表示，所有的旅行都是從「吃」開始，因為，要了解一座城市的魅力，從在地人的餐桌，作為主題出發，準沒錯，自從米其林宣布將高雄納入評鑑城市，各家業者無不摩拳擦掌，想要捧回米其林評鑑的榮譽。

她說，高雄美食多元豐富，實力堅強，從各類民間小吃如鹽酥雞，到冬夏不拘的鍋物料理，觀光局都努力要將高雄最在地且有質感的美食，推向國際，這次配合「2022臺灣燈會」，讓民眾除了享受一場以光為饗宴的視覺大餐後，後續與三五好友到餐酒館續攤，品嚐各家主廚精心準備的料理，來趟舌尖上的高雄旅行。

高雄觀光局說，此次活動邀請56家隱身於高雄各地的特色餐酒館，推出「食旅高雄！味蕾探索地圖」，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy酒吧等各式主題特色，有結合華麗、幽雅、輕奢，充滿南洋風格，甫開幕就造成話題的網美餐酒館-漢來PAVO、亞灣美景一覽無遺的Belon貝隆餐廳、隱身於高雄軟體科學園區、南台灣第一家獲法國外交部認證的THOMAS CHIEN RESTAURANT等。