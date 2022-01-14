投資臺灣事務所14日再添9家企業共斥資近80億元擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的凱達宏科技、光頡科技、根留企業方案的某電子商務物流公司以及中小企業方案的祥翊製藥、天一藥廠、兆盈興業、上評資源循環、同均動能、金昌隆企業及榮富工業等。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1161家企業超過1兆6400億元投資，預估創造12萬9730個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有256家臺商投資約10397億元，創造8萬728個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有137家根留企業投資約2736億元，創造1萬9945個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引768家中小企業投資約3266億元，帶來2萬9057個本國就業機會，後續尚有18企業排隊待審。

凱達宏科技隸屬研新集團，專注於生產電磁離合制動器、磁粉離合制動器及自動化控制系統，可配合客戶提供專用機型，行銷至美洲、歐洲、日本及東南亞等地。由於集團在中國大陸業務受到美中貿易戰影響，衝擊美國市場，為持續分散營運風險，計劃招募本國員工50名，斥資近7億元在臺中大肚科技產業園區興建廠房，導入IoT、AI、MES等智慧化系統，在國際貿易動盪局勢之下，做好萬全準備邁向百年企業。

祥翊製藥致力於開發高活性癌藥及免疫相關藥品，具原料藥與製劑垂直整合能力，並提供CDMO服務，主攻美國市場。現計劃擴大投入逾3億元，在桃園市龍潭區既有廠房導入智慧化機器設備，布局特用藥市場搶得先機，設置軟膠囊、高活性針劑及高活性口服產品等產線。緩解及治療骨質疏鬆、癌症、白血病及肺病等病症，創造全球人類福祉，也為國內生技產業增加20個就業機會。

上評資源循環隸屬於可寧衛集團，主要營業項目為廢紙資源再生，產出灰紙板、牛皮紙以及植生資材。傳統造紙業較為耗能，為符合減碳環保趨勢，此次投資將在嘉義頭橋工業區興建廠房汰換老式鍋爐，新型設備將全數使用固體再生燃料，有效替代現有燃煤鍋爐，為減碳目標略盡棉力，此外，廠內亦回收可利用能/資源達到循環經濟實效。總投入金額達7億元，並創造本國就業人數29名。

同均動能專精於自主設計、研發及生產電動壓縮艙及Hybrid清運車，歷年來領先同業發表多款新型能源車。由於智慧電動清運車具革命性進步，朝向以電能為主要動力來源發展，計劃斥資逾3億元投資全電壓縮艙垃圾清運車，將在臺南市安平港綠能產業園區興建廠房，全廠導入自動化生產、智慧製造元素及自動倉儲等系統，用以打造安全、淨零碳排綠能清運車之科技，同時為在地創造6個工作機會。