性感男星查寧塔圖（Channing Tatum）在新片《逍遙上路》同時身兼導演與男主角，為了在大銀幕呈現最完美的體態勤練健身，他的私人健身教練透露：「開拍前查寧塔圖每周至少會到健身房5天，進行超嚴格的肌肉鍛鍊，包含跳繩、挺舉、壺鈴、伏地挺身、爆汗健身操等高強度的肌肉訓練。」下足功夫鍛鍊體格的查寧塔圖，將以健壯又性感的好身材讓影迷們在片中一飽眼福。

該片故事靈感來自查寧塔圖已逝愛狗「露露」，不僅片中的狗狗以此為命名，更首度親自參與執導，查寧塔圖說：「電影中的許多情節都是我和露露的真實經歷，像是只要帶著露露就能受到女人關注，還有開車到處旅行，以及狗狗失控暴走的爆笑行為等，這些充滿笑料的橋段都是我和露露的美好回憶！《逍遙上路》除了好看、好笑之外，還能看到我被狗狗狠咬的逗趣模樣。」

電影描述布里格（查寧塔圖飾）曾是特種遊騎兵，退役後過著渾渾噩噩的生活。某天他得知了軍中好友過世的消息，並接受指示必須將好友的隊友，一隻比利時牧羊犬「露露」帶去和牠的主人告別。一人一狗在路上經歷了一趟充滿驚險的旅程，也在旅途中從彼此身上學習到愛，和一個重新開始的機會。《逍遙上路》2月18日在台上映。