為了解在日常生活飲食中，添加核桃是否會改善老年人血脂狀態；美國羅馬琳達大學營養中心，針對708名老年人進行為期2年的隨機對照實驗。結果發現，相較於沒有食用核桃的參與者，連續2年每天吃1把核桃(約2分之1杯)的老人，體內低密度脂蛋白膽固醇水平(LDL, 又稱壞膽固醇)平均下降4.3 mg/dl，總膽固醇則平均下降8.5 mg/dl；其中，以男性下降幅度最明顯，高達7.9%。

研究成果已發表於2021年8月份的美國心臟學會期刊《循環》。論文指出，現有文獻已證實經常實用堅果，可降低心血管疾病風險達15%，因心血管疾病而致死的機率也下降23%。另一項研究更指出，額外補充堅果能夠降低膽固醇水平。

然而，現有研究無法說明的是，這樣的好處是否因食用者為老年人，或是來自於不同地區、不同飲食習慣的人，而產生不一樣的結果。再者，堅果固然能改善膽固醇水平，但是對於膽固醇顆粒濃度與組成的影響，現有文獻仍不足以說明。

為評估食用核桃對改善血脂的效果，以及這樣好處是否受地理、飲食文化的影響；研究團隊遴選708名參與者進行為期2年的大型隨機對照實驗。參與者的年齡介於63到79歲之間，來自西班牙巴塞隆納與加州羅馬琳達；其中，68%的參與者為女性。

所有的參與者隨機分配到實驗組與對照組之中；對照組的飲食中不加入任何核桃，實驗組則每天攝取半杯的核桃。2年之後，研究團隊測試參與者的膽固醇水平，並透過核磁共振分析脂蛋白濃度與水平，進而掌握參與者脂蛋白特徵。

結果發現，相較於對照組，實驗組的LDL平均下降4.3 mg/dl，總膽固醇則平均下降8.5 mg/dl。此外，每天食用核桃的參與者，LDL的顆粒總數量減少4.3%，小顆粒數量則減少6.1%，而LDL顆粒濃度與組成產生前述變化，意味著罹患心血管疾病的風險降低。

研究團隊還發現，實驗組的中密度脂蛋白膽固醇(IDL)也降低了。IDL介於低密度與極低密度脂蛋白之間，為LDL的前身。過去十多年來，IDL已成為心血管疾病的獨立觀察指標。

至於食用核桃的好處，是否因不同地區與飲食文化而產生差異；研究團隊僅發現，相較於男性LDL下降7.9%，女性只下降2.6%。

研究團隊解釋，儘管並沒有發現LDL大幅的下降，但這很可能跟參與者本身非常健康有關。正因為他們膽固醇水平很正常，所以核桃帶來的好處並沒有那麼明顯。

這項研究最大的貢獻不只是發現核桃能改善膽固醇水平，而是核桃能改善LDL的顆粒密度與組成，使其品質較佳，並減少IDL水平。事實上，LDL與冠狀動脈硬化、血脂堆積、動脈斑塊與血栓有關。換言之，核桃不只打擊壞的膽固醇，更能改善心血管疾病風險。

儘管有人害怕在飲食中添加過多的核桃，會導致體重增加；但在該研究卻發現，核桃中的健康脂肪並不會導致參與者體重增加。