台鐵局積極配合政府綠能政策，2021年底累積標租太陽光電總設置容量已達28.43MW，為軌道運輸業之最。資產開發中心副總經理劉睿紘表示，目前台鐵局共有15個標租案場，預計2022年可全數完工，每年發電量將可達3605萬度、發電回饋金逾2000萬元。

台鐵局自2018年完成潮州車輛基地的屋頂太陽光電設置後，陸續建置花蓮機廠檢修工廠、台東機務分段維修車庫等處，目前已完成5處，其餘10處標租案件將在2022年7月底前完工，自行標租容量合計可達26.59MW。

除了利用單一建物外，台鐵局也不浪費小建物的屋頂，劉睿紘說，這些地方單一招標的效益不高，因此2021年參與經濟部辦理的「中央機關公有屋頂聯合標租」，透過集結各縣市公有屋頂房舍，擴大場地規模及設置容量，吸引光電業者投入，預計2022年完成建置，設置容量約有1.85MW。

劉睿紘指出，每案的招標租期都是20年，合作業者包含大同、聯合再生、中租迪和等光電業者。太陽光電發電設備產生的電力，會以每度4塊多賣給台電，並不會自用。他解釋，一來台鐵使用台電的電費的價錢每度僅1塊多，賣出效益較高，二來，產生的電力並無法直接帶動火車行駛，僅可用在空調、照明等處。

台鐵局預計2022年太陽光電發電設備建置完成後，每年發電達3605萬度，相當於47座大安森林公園碳吸附量，發電回饋金估計將達2406萬元。不僅能增加台鐵附業收益、推動綠能，劉睿紘指出，設置太陽能發電板也帶來額外收穫，如計程車排班區的風雨走廊，讓司機不用在太陽下曝曬，或是讓車站室內降溫，可說是一舉數得。