羅志祥（小豬）28日將於「凹嗚狼人殺總冠軍」小巨蛋演唱會上首唱新歌，預計下周開始練舞，小豬的經紀人小霜14日透露「這周他再調整音樂，一直跟大目溝通細節」。除此之外的時間，由於羅媽每晚回基隆社區打桌球，孝順的小豬近期常回去陪媽媽一起打球，剩餘時間他還跟上追劇《華燈初上》熱潮，神分析「兇手是誰」，小霜笑說：「他看很細，因為他是『羅緝強』，很會觀察。」

小豬14日凌晨在IG限動發文，針對該劇歸納出4點理由，直指「他」就是兇手！小豬推理認為「潘文成」（楊祐寧飾演的刑警）應該就是兇手，主要因4件事「超扯」；第一，他認為潘文成故意讓大家覺得他喜歡羅雨儂（林心如飾演），其實是在害怕她知道什麼；第二，潘文成到羅雨儂家在行李箱發現毒品，卻立刻把它收好，為了想假裝做好人身分，取得信任，看似簡單其實並不然。第三，不是說好要拿菸灰缸回警局作證物，怎麼出現在潘文成家？第四，全部人只跟蹤羅雨儂，「太扯了啦！潘就是想做隱狼，過」。

面對外界瘋猜「吳子維」也有嫌疑，小豬堅定表示：「來，我來跟你們說不可能啦！因為不會有劇是拍兒子殺媽媽的啦，明白嗎？」更認定阿達（章廣辰 飾）不會是兇手，「不可能發生的事情啦！如果在現在讓你們知道阿達是兇手的話，那我們第3季還要看屁啊？怎麼可能這麼簡單！」但小豬也補充笑說：「如果猜錯，就算了，就當我沒說，哈哈哈，過。」至於有劇迷猜測蘇慶儀是否可能為情輕生？小豬認為不可能，幽默分析原因：「因為自刀讓自己不能在裡面繼續演，那就太可惜了，除非楊謹華(蘇慶儀)也別的通告時間尬不過來。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980