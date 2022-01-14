情人節電影首選《BJ單身日記》，最初是1995年在報紙專欄每週連載的喜劇小品，改編小說後銷售大爆發，2001年賣出超過400萬冊，故事描述1個都會女子布莉琪瓊斯的單身生活，以及努力又笑料百出的脫單過程，她是30幾歲的「剩女」，平常有點邋遢不完美，只想要減重跟找到真愛，但感情狀態卻跌跌撞撞長期處於危機之中，因此新的1年，她決定透過寫單身日記來整理自己混亂的人生，極為寫實的人設，讓全世界多數的女性看到故事都很有共鳴：「這就是我！」

該片找來芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、休葛蘭（Hugh Grant）、柯林佛斯（Colin Firth） 組成黃金陣容，並請《新娘百分百》、《真愛每一天》喜劇愛情電影王牌編劇李察寇蒂斯加持，平凡無奇的胖妞跟2大英倫男神談戀愛，是多數女人夢寐以求的願望，打破世人對女主角「美」的定義，鼓勵所有人勇於追愛正視自己的慾望，2001年電影上映時掀起「BJ」旋風，締造全球票房2億8千萬美金的票房，時逢電影上映20週年，《BJ單身日記》4K修復版也將再登大銀幕。

製作團隊當年在選擇女主角時，曾考慮過凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）跟凱特溫絲蕾（Kate Winslet）等人，但多數不是時間不行，就是覺得外型太美或太年輕，最後芮妮齊薇格以具有喜劇感跟善良溫暖的特質拿下角色，但引起不少爭議，因為芮妮來自美國德克薩斯州，卻要演繹英國人，為了融入角色，芮妮跟著曾協助強尼戴普（Johnny Depp）等巨星成功詮釋英國角色的口條教練芭芭拉受訓，劇組還安排芮妮去原著小說的出版社當職員，負責接聽店等打雜工作，桌上還放了她當時的男友金凱瑞的照片，直到離職，大家才發現芮妮不是英倫女子，證明芮妮演繹布莉琪瓊斯的演技跟口音已經爐火純青，並且拍戲期間都是用英國口音講話，休葛蘭還是到慶功宴才聽到芮妮真實講話的美國口音，驚呼：「難以置信」。

但對芮妮齊薇格來說，最辛苦的莫過於要把自己變胖並且邋遢，她為了改變身型吃下許多高熱量的食物，一度因為胖在腰部沒長在胸上而感到困擾，後來她發現吃披薩對升級罩杯非常有幫助，因此每天外帶，為戲增加了十幾公斤，飾演好色老闆的休葛蘭笑稱變胖更性感，還想偷拿芮妮的大內褲來珍藏，反倒是柯林佛斯在片中超「哈」肉肉的芮妮，但看到她在片場狼吞虎嚥的樣子卻覺得反胃；愛美的芮妮一度說不想再為戲增胖，並且她為戲犧牲頗大，逗趣爬消防滑桿在鏡頭露出大屁股，還在沒有封鎖的道路上僅著內褲讓肥肉外露，穿越人群追逐著柯林佛斯，但辛苦沒有白費。

該片獲得空前絕後的成功，芮妮齊薇格的人氣如日中天，不僅讓她首次入圍奧斯卡最佳女主角，身價也水漲船高，當年年底拍攝《芝加哥》時，片酬從375萬美金躍升到千萬美金俱樂部，讓她後來願意再為戲變身棉花糖女孩，甚至開啟了三部曲，「單身大齡女子」、「棉花糖女孩」等元素也深深影響近年來喜劇愛情電影跟偶像劇的題材，如《麻辣賤諜》、《好不浪漫》等片都在闡述胖女孩也是可以出頭天，並且找到真愛。《BJ單身日記》4K修復版2月11日在台上映 。