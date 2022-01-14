桃園雲豹職業籃球隊本周將回到中原大學體育館，進行成軍後第2次主場週賽事，15日將首度與目前戰績領先的高雄全家海神交手，16日則是迎戰台中葳格太陽，先前分別因傷及工作證問題缺陣的戴維斯 (Deyonta Davis)及吉倫 (John Gillon)都可望在本周賽事亮相，全力為球隊止敗。

雲豹目前苦吞4連敗，本周第一戰又要面對戰績最佳的海神，總教練王志群表示，每位球員都必須扮演好自己的角色，並將平時團隊的訓練在場上執行，才有機會戰勝對手，在等待比賽的這幾天內，已經特別針對球隊的防守方面下功夫，他說：「我們球隊在團隊溝通方面，需要更加積極，畢竟陣中大多數本土球員年紀較輕，也較缺乏經驗，教練團必須要想辦法找出他們與洋將搭配的最好磨合方式。」

日前因傷無法上場的戴維斯本周可望正式出賽，王志群認為，他在禁區有一定的主宰力，能扛起球隊禁區要角，搭配目前暫居聯盟籃板排行榜第2、攻擊能力也相當優異的迪安森(Caelan Tiongson)，絕對能增添球隊禁區攻守能力。

「我也很看好吉倫，他能有效掌控球隊在場上的進攻節奏，讓全隊攻擊更為順暢，我更期待明天與海神之戰的控衛戲碼中，吉倫能成功守下布銳克曼，帶給球隊嶄新火花。」王志群說。

雖受疫情影響，桃園雲豹主場賽事採閉門方式進行，球迷仍可至ELEVEN體育一台、MOD愛爾達體育一台及Twitch線上轉播觀看精彩賽事，共同為桃園雲豹應援，球團在官方粉絲團祭出「永豐豹會猜」之抽獎活動，只要成功預測15日首位得分及16日首位罰球的球員，就有機會獲得球團提供的精美好禮，請球迷隨時鎖定桃園雲豹官方粉絲專頁。