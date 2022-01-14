日本知名拉麵店「一蘭拉麵」來台第5年，受到不少民眾喜愛，第3家分店去年11月24日在台中盛大開幕，引爆排隊熱潮，時至今日，每到用餐時段都需要排隊才能入場，可見人氣相當高。不過男星趙正平近日前往一蘭拉麵消費時，竟然免排隊就直接入座，意外曝光背後「潛規則」。

趙正平近日在臉書PO文透露，自己為了要馬上吃到拉麵，「花3000元通關費，就不用排隊了！」並在貼文中曬出自己的消費明細，除了拉麵之外，還包含了外帶明細，裡頭顯示3組博多細麵組合，結帳金額達3060元，明細更特別標示「快速通關」的字樣，原來是總金額超過3000元就能享有免排隊、優先入座的服務。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「原來不只日本遊樂園有快速通關Pass，居然拉麵也有！」、「一蘭原來有這個服務？第一次聽到快速通關欸」、「長知識了」、「神扯欸，竟然有快速通關這種東西」、「貧窮真的限制我的想像」。

事實上，2017年一蘭拉麵剛進駐台灣時，就曾經在臉書公告有「優先入座」的服務，只要購買6千元伴手禮，就能有2人優先入座，換算下來，1個人花費3千元就能享有「快速通關」的權利。儘管有網友認為業者是在變相推銷產品，但也有人力挺，「搞笑，排隊也能吃啊，人家有錢買，時間寶貴你管人家」、「花錢買時間很好啊，而且花6千還有伴手禮」、「會說人家這樣不OK的就是太窮，價格明定別人也有錢買，為啥不可」。