年節將至，許多人準備返鄉團圓，桃園市家庭教育中心針對農曆春節特別規畫7場親職教育線上課程、1場婚姻教育的實體工作坊，邀請專家免費教授過年期間的說話藝術、壓歲錢理財。

過年最常遇到長輩詢問「畢業了吧？在哪裡工作？」、「什麼時候要結婚？」，常讓身為晚輩的人心理壓力上升，教育局這次邀請到家庭教育專業講師李青芬，教大家幾招說話的技巧，「過年期間說話的藝術」線上講座將於15日首先登場。

「過年最期待莫過於就是領壓歲錢！」，教育局指出，孩子收到的壓歲錢到底是要家長幫忙存起來，還是給孩子自己保管使用？16日邀請到著有「打造小小巴菲特，贏在起跑點」理財作家陳重銘，開設「用壓歲錢教孩子學理財」線上講座，教家長如何利用壓歲錢，也藉機教孩子用壓歲錢學理財。

教育局表示，寒假期間自24日起連續5天，每晚7點半至8點20分將在線上進行「年節故事親子共學」，透過傳統紙芝居紙上劇場、玩偶等多樣素材，講述春節相關繪本故事，增進親子互動。

教育局長林明裕指出，考量弱勢學童寒假期間的溫飽問題，每年都會規畫與鄰近愛心店家或與超商合作，提供每日50元愛心午餐。與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作的有51校；與OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合的有144校；偏遠學校則有35校領物資，如米、麵條、罐頭等方式帶回烹煮。

林明裕說，由於國小提前1周放寒假，15至20日這6天也一併補助，總計共補助27天，而國中及高中仍維持補助21天。此外，為持續照顧弱勢學童。市府成立「無力支付午餐費捐款專戶」接受民間團體及各界愛心捐款，今年寒假經有4134位學生受惠，補助經費累計521萬1900元。