新北市三重區福隆路人行道工程完工，提供市民更加安全、友善無礙的通行環境。 （三重區公所提供）

新北市三重區福隆路人行道工程完工，提供市民更加安全、友善無礙的通行環境。 （三重區公所提供）

新北市三重區公所為改善福隆路人行道寬度不足及機車違規占用等問題，公所自去年7月進行三重區福隆路（仁愛街-溪尾街)）總長260公尺路面重新刨除加鋪、人行道擴寬至3.5米、施作汽機車停車彎、斜坡道、路燈、弱電共同管溝及纜線下地等工程，全路段已於去年12月30日完工，大幅增加該路段人行空間、機車彎及路面平整度，提供市民更加安全、友善無礙的通行環境。

三重區長陳奇正表示，早期人行道施作寬度較窄，行人通行不便，再加上機車違規停放，近10年來公所持續以人本環境規劃理念，將人行道、管線、機車彎、街道家俱等重新透過友善與安全的整理進行改善，提供市民造更好的生活品質。

陳奇正說，感謝余天立法委員、新北市李坤城、彭佳芸兩位議員與在地葉仁德里長的努力爭取，本工程總經費共2054萬獲中央營建署列入前瞻計畫經費補助，新北市養護工程處與公所共同負擔。

陳奇正進一步表示，三重區於110年榮獲衛福部台灣健康暨高齡友善城市無礙獎殊榮，公所將與新北市養護工程處持續就學校周邊及重要路段人行道、路面及側溝改善，111年計畫改善光復路、興德路、正義北路及公所周邊人行道側溝，提供全體用路人更安全、舒適及友善的通行環境。