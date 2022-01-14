台南市政府警察局副局長王鳳輝、劉祥浤、警政監林中村、分局長蔡進閱、科長張夢麟、主任薛順太及專員顏光臨等人將於1月16日退休，警察局14日舉辦榮退歡送茶會，局長方仰寧特利用茶會時機致贈榮退紀念牌。

台南市警察局此次有2位3線2星副局長在內的7位高階警官退休，其中王鳳輝服務警界已經41年，在警政署人事室及交通組服務期間，多次研訂警察人員管理條例、重要警職遴補作業原則及道路交通管理處罰條例等修法工作，功不可沒。

劉祥浤服務警界長達45年6月，曾經三度於澎湖服務，對台南及澎湖治安及交通的付出與努力，深獲民眾肯定及同仁愛戴。林中村長期於中部地區服務，發揮溝通長才、全力以赴推動各項警政工作。蔡進閱在台南歷任玉井、麻豆、第四、佳里分局分局長，為人風趣，深獲部屬愛戴。

張夢麟近期鉅細靡遺辦理防疫工作，更完成建置電子化巡簽系統。薛順太隨時提供法制專業意見，讓外勤獲益良多。顏光臨長年於台南服務，過去擔任副分局長時，推動地方警政工作，深獲各界肯定。

方仰寧表示，王鳳輝等退休同仁工作敬業樂群，備受各界好評，實為警界之光、台南人的驕傲，如今功成身退，祝福他們退休愉快，身體健康，並持續對警察工作給予支持及指導。