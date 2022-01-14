富邦悍將捕手林宥穎原訂一月最後1周才要加入球隊訓練，但他本周就提前報到，他笑說：「怕大家忘記我會打球，只釣魚，就提早回來訓練。」今年面臨合約年，但他不以個人成績為目標，而是希望在退休前能夠幫助球隊奪下總冠軍為最大任務。

現年34歲的林琨笙去年與富邦簽下2年合約，但去年球季在一軍僅出賽47場，到9月18日最後一次一軍出賽後就被降下二軍，球場指揮官任務也交給年輕球員。

「我從來不管有多少競爭對手，你的最大對手永遠是自己，我從來不去跟別人做比較，身為選手就是想辦法把自己準備好。」今年面臨合約年，但林琨笙表示，自己對此沒有特別的想法，「我現在只想在退休前幫球隊拿1座冠軍，一直朝著這個目標前進。」

林琨笙說：「合約年我不會想自己成績要多好、領多少薪水，目標就是要幫球隊贏球，哪怕只有一點點，就算是在二線選手，也是有其他方式能幫助球隊。」

從小到大，林琨笙在各階級的棒球路上都曾奪冠，來到職棒後，雖然曾在義大犀牛奪下總冠軍，但那年球季後球隊就轉賣，沒能拿到冠軍戒及參與封王旅行，也讓他感到有些遺憾，希望在退休前能夠達成目標。

「還能打幾年我不知道，但希望能在退休前再幫球隊拿1座冠軍，也補齊我沒拿到戒指及參加旅遊的遺憾。」林琨笙說：「大家一起拿下總冠軍，這是大家一起努力的過程，我喜歡的是那種感受，大家一起努力的過程，是會讓人留下深刻印象的。」