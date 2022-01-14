橘子集團（6180）14日公告，董事長劉柏園將以鉅額逐筆交易的方式申報轉讓持股2800張。根據公告，劉柏園目前持股為20291305股，預定轉讓後持股為17491305股，有效轉讓期間為1月17日～2月16日。以目前橘子集團股本17.54億元來看，此次申讓佔股權比重約1.6％。

根據2021年橘子年報，目前劉柏園本人加上投資公司持股約為19.31％，對於本次申讓持股，橘子回應表示，處分持股為董事長的個人財務規劃，公司不便發表意見，但由於處分股票佔董事長所有持股的比例只佔少數，所以對公司的經營整體沒有什麼差別或變化。

橘子集團日前公告12月營收6.6億元，月減21％，主要是因為旗下超人氣手遊《天堂M》前（11）月推出大轉職活動，基期較高。年減17％，主要是因為遊戲產品無大型改版、且正為寒假旺季籌備活動所致。

累計2021年全年營收為113.9億元，年增8％，受惠於《新楓之谷》今年營運表現亮眼，再加上新作挹注，為年營收歷史次高。支付事業部份，受益於遊戲事業成長，帶動GASH年度交易金額較去年同期成長37％、總交易筆數成長17％；橘子支付深耕超商合作及生活服務，年交易金額較去年同期成長154％、交易筆數成長67％、不重複交易人數成長106％。