根據最新調查，亞洲企業領導人認為疫情仍是2022年最擔憂的事，但對美國執行長而言，通膨飆升才是頭號威脅。

美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）調查逾900位全球執行長意見，結果顯示企業領袖在過去一年對物價飛漲的擔憂不斷加深，逾半的執行長預期物價壓力至少持續至2013年中。反觀一年前的調查，當時通膨議題仍不足為道。

工業集團漢威聯合（Honeywell International）執行長亞當奇克（Darius Adamczyk）受訪表示，「通膨就在這裡，而且我們在解決通膨問題時必須非常小心，有點像開車，倘若你煞車踩太大力，可能會看到通膨的另一面，那就是衰退。」

過去一年企業領袖不斷對通膨風險提出警告，聯準會官員和多數經濟學家卻輕看物價上漲的範圍與持續性。美勞工部周三公布2021年12月消費者物價指數年增7％，創1982年以來最高。

該份調查指出，全球執行長對於疫情威脅程度的看法，因所處區域而不同。美國執行長認為，缺工是新的一年最大擔憂，接著是通膨和供應鏈問題，疫情排在第四。

歐洲執行長們認為頭號威脅是通膨，疫情受阻反倒名列第十，低於監管機關的預期影響。中國、日本的企業領袖認為疫情仍對業務造成最大影響。

因亞洲執行長對疫情憂心忡忡，使得該調查列出的全球執行長擔憂名單中，疫情依舊居首，接著才是通膨攀升和缺工。

經濟諮商理事會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，各地區執行長看法分歧，反映不同地區對疫情處理政策各異，亞洲國家通常採取封鎖來遏止病毒擴散，歐、美則維持開放，利用疫苗、檢測、口罩政策來平息疫情。

彼得森表示，這取決於觀點不同，中國大部分的生產基地無法在家作業，但美國經濟比較服務導向，「對我而言，疫情引起的中斷成為中國擔憂名單之首，缺工則是美國最大的議題，這都是有道理的」。