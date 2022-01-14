2022年的開頭，你許下了什麼願望呢。所謂的天時、地利、人和，若有貴人來相助，豈不是如虎添翼嗎？艾菲爾老師要請你算一算自己的生命靈數，把你的「陽曆」出生年月日，所有數字相加起來，加到剩一個個位數，算出來的數字就能幫你找出2022的貴人在哪裡！

例一

出生日期為陽曆1987年12月23日

1+9+8+7+1+2+2+3=33，3+3=6，生命靈數6

例二

出生日期為陽曆1980年6月22日

1+9+8+0+6+2+2=28，2+8=10，1+0=1，生命靈數1

生命靈數2、5、9

做事相當有衝勁的你，「同事」會成為你的幸運之星！在工作職場上，自己處理事情偶爾會卡關，這時候同事的角色就非常重要，一人孤軍奮戰是很辛苦的，身邊如果有好同事一起並肩作戰，面對工作會相對輕鬆許多，有了工作夥伴從旁協助，讓生疏的你得以快快上手，也讓你能從中學習諸多經驗，值得注意的是，同事手把手教你的丶傳授你的方法，得好好牢記在心裡，學而不忘才不枉費對方的幫忙，懂得與同事的相處之道，對於職涯來說肯定會有很大幫助。

貴人上哪找：請向居家「東邊」丶座位「斜前方」，或是姓名中有「東」丶「木」丶「陽」丶部首「隹」的人尋求幫助。或是身邊與你生命靈數相差3的朋友，他正是你2022的大貴人。

▍生命靈數1、8

孝順長輩的你，「父母」會成為你的幸運之星！家是一直以來是你的避風港，不管在外頭受了多少委屈，身心疲累的你，只要回到屬於自己的家，看到無條件愛你的父母，想必都能夠得到莫大的安慰，幾句溫暖的話語丶幾盤熟悉的菜餚，都能使你屢屢再度振作起來，揮別曾經遭受過的挫折，出外打拚依然保持著滿滿的動力，全都是因為有那雙大大粗糙的手在背後支持著你，有如此後盾，可得要時時刻刻把握著，父母會為你帶來好運，完全毋庸置疑。

貴人上哪找：請向居家「北邊」丶座位「斜後邊」，或是姓名中有「北」丶「水」丶「冬」丶部首「鳥」的人尋求幫助。或是身邊與你生命靈數相差3的朋友，他正是你2022的大貴人。

▍生命靈數3、6

身為好情人的你，「愛人」會成為你的幸運之星！身邊擁有能互相扶持的另一伴，是好運丶也是幸福，有對方相互打氣丶鼓勵丶安慰丶陪伴丶依靠，不管遇上任何難關，都能聽你傾訴丶吐苦水，想必難題也都能迎刃而解吧！找到對的另一伴有多麼重要，是生活上相當重要的調劑，讓你有更努力奮鬥的動力，只要懂得挑丶眼光好，身邊的愛人會為你帶來好運，同時也可以從彼此身上，學習到許多不曾接觸過的事，能共同成長才是戀愛中獲得最好的報酬。

貴人上哪找：請向居家「南邊」丶座位「前面」，或是姓名中有「南」丶「火」丶「夏」丶或部首「豸」的人尋求幫助。或是身邊與你生命靈數相差3的朋友，他正是你2020的大貴人。

▍生命靈數4、7

充滿正義感的你，「好友」會成為你的幸運之星！不少人總說，在家靠父母，出外靠朋友，這句話可一點都不假，擁有真正好的人脈，才是將你推往成功道路上的重要推手，而人人渴望的人脈從何而來，其實絕大多數是從朋友中衍生出來，尤其是信得過丶關係較密切的好友，做人成功，自然一個傳一個，但不一定只和工作丶錢財有關，或許未來臨時遇上需要幫忙的事，好友給你帶來的好運，便是能即刻幫助你解圍，平時廣闊交友丶真心待人，對你的生活絕對會有正向發展呢！

貴人上哪找：請向居家「西邊」丶座位「後面」，或是姓名中有「西」丶「金」丶「秋」丶部首「蟲」的人尋求幫助。或是身邊與你生命靈數相差3的朋友，他正是你2022的大貴人。