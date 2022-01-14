阮經天在《舌尖上的心跳》泡澡秀胸肌。（愛奇藝國際站提供）

阮經天與小16歲宋祖兒在2019年因合作陸劇《舌尖上的心跳》傳出假戲真做，雙方多次被拍到甜蜜出遊，甚至男方還回女方香閨過夜，但2人從未認愛，直到被週刊爆分手都堅稱「只是朋友」。該劇終於在近期上檔，除了可以看到色香味俱全的美食之外，男女主角之間火花四射的對手戲，也相當令人期待。

阮經天在劇中飾演的天菜廚神「江千帆」遇上宋祖兒飾演擁有天才味覺的「林可頌」，2人初相遇女方卻被逼得要喝馬桶水自清，原來擔任酒店客房服務工作的她，不小心在男方房間睡著，被要求重新打掃，沒想到阮經天的合作夥伴不滿意清潔度，屢屢刁難，宋祖兒為要證明自己，當著他們的面把馬桶水喝了，此段劇情也登上微博熱搜，宋祖兒打趣喊：「好多人來問我馬桶水什麼味道！」

首集就讓大家大飽眼福，一幕阮經天裸身泡澡，精壯胸肌若隱若現，也令觀眾口水不自覺流下來。而阮經天在劇中因喪失對甜度味覺，好不容易遇上對味覺敏銳度極高的宋祖兒，因誤會不打不相識，費盡千辛萬苦才說服她轉行為菜鳥廚師，該角色看似冰冷不近人情，其實內心溫暖且幽默，宋祖兒也用8字形容：「像個大冰塊，低氣壓。」該劇每晚10點在愛奇藝國際站播出。