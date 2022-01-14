為慶祝119消防節，桃園市政府消防局14日在防災教育館舉辦119消防節活動，由市長鄭文燦親自頒發消防、義消、防火宣導、義消救護及災害防救志工共64位績優人員表揚獎座。這次更邀請到電視劇《火神的眼淚》演員，飾演同安分隊隊員、外號邱sir的溫昇豪擔任1日代言人。

「英勇是消防員的本色、但安全是最高的守則！」鄭文燦表示，消防工作需要專業、敬業、勇氣及熱情，更重視平時的教育訓練及火場的救災勤務安全，近年來消防局團隊在救災、救護及防疫等方面都有非常傑出的表現，市府也持續挹注消防局資源，增加消防預算與人員編制、更新裝備與廳舍、提升救護能量，並持續關注消防同仁權益，提出各種福利與津貼。

鄭文燦提及，除表揚64位績優消防、義消、防宣、救護與災防志工外，同時也要表揚即將在16日退休的消防局副局長龍榮森，龍榮森自民國65年8月1日投身公職，服務年資長達45年6個月，期間盡忠職守、出生入死，尤其在2018年敬鵬火災後臨危受命代理消防局長2個月，帶領消防同仁度過那段艱難的時期，為感謝他的付出與貢獻，規畫將待龍榮森退休後擔任市府市政顧問與消防志工，繼續為桃園努力。

鄭文燦指出，桃園是國門之都，防疫工作繁忙，仰賴消防局協助後送確診個案、居家隔離或居家檢疫者，截至去年12月31日止共出勤2538趟次，其中確診者達1084人，市府除了提供消防同仁最完善的防護裝備外，也提供載送確診個案的消防同仁5天自主健康管理假、5000元防疫津貼，若載送疑似個案者也給予3000元防疫津貼，市府會做消防團隊最強大的後盾。

針對提升消防同仁的各種權益，鄭文燦盤點，超勤加班費從1萬3500元提升到1萬7000元、增加危險加給津貼、基層隊員勤一休一，每月再補休1天，讓同仁有完善的工作與生活的安排；中路、八德及蘆竹社會住宅也提供消防同仁保障名額，讓消防同仁無後顧之憂。

桃園消防1日代言人温昇豪則說，消防勤務就是消防人員的日常，《火神的眼淚》即是透過情境劇的方式來表達消防隊員的英勇，增進社會大眾瞭解消防工作的偉大與辛苦，同時關心消防安全。