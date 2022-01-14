魚丁糸日前宣布釋出「復刻計畫全新糸列」《不同名專輯》、《小宇宙（魚版）》，引起迴響。團長阿福也感性分享先前把專輯歌詞從頭到尾再細讀一遍，腦海中浮現過去每場演出時台下的反應與團員的互動樣貌，「走出了錄音間，我覺得已經不是在錄音，而是一個自我療癒的過程。」

阿福表示團員們至今仍一樣圍繞在監聽喇叭前，「驚嘆十多年前的自己，是如何彈奏著同一段音符。這些音符和討論，更多的是我與團員、粉絲（浮萍們）創造出來的回憶。」

魚丁糸近日推出〈漂浮〉、〈憂愁〉的視覺MV，加上新作的封面照曝光，只見6位團員們閉上雙眼、沉潛聆聽，從耳邊開出了花朵，歌迷熱情留言表示已準備好，「看眼角耳際開出花朵」，粉絲發現除了復刻新作，青峰手寫字也同樣復刻重出江湖，提議取名為《不同名專輯》的青峰，以此發展，順手寫完了「遭到塗改」的手寫字，而英文塗改的地方，更暗藏魚丁糸3個字的伏筆，復刻計畫處處是巧思，由歌迷們一步一步探索。

而蠟燭多頭燒的魚丁糸復刻驚喜再下一城，原來不只有《不同名專輯》，第二張《小宇宙（魚版）》今天也同步開放實體預購，CD1收錄原有專輯曲目，CD2 In Summer下半場夢幻曲目，《小宇宙（魚版）》數位上架與實體專輯發行同一天於2月18日正式推出。